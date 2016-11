EU-komissio: "Eurooppalaiset elävät entistä pidempään mutta eivät välttämättä ikäänny terveempinä"

Keskiviikkona julkaistusta Euroopan komission ja OECD:n raportista Health at a Glance: Europe 2016 ilmenee, että elinajanodote on yli 80 vuotta useimmissa EU-maissa. Näin myös Suomessa, jossa elinajanodote syntymäajankohtana on 81,3 vuotta.

Tämä ennätyksellisen korkea eliniänodote ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että ihmiset ikääntyvät terveinä.

- EU:ssa noin 50 miljoonaa ihmistä kärsii useammasta kroonisesta sairaudesta, ja yli puoli miljoonaa työikäistä kuolee niihin joka vuosi. Tästä aiheutuu EU:n talouksille vuositasolla noin 115 miljardin euron kustannukset.

Lääkkeeksi tähän raportissa suositellaan parannuksia kolmella osa-alueella.

- Terveydenhuoltojärjestelmiä on tehostettava: 550 000 työikäistä kuolee joka vuosi sairauksiin, jotka saattaisivat olla vältettävissä. Liikalihavien aikuisten osuus on nykyään 16 % (vuonna 2000 heidän osuutensa oli 11 %) ja joka viides tupakoi. Suomalaisista liikalihavia on 18 prosenttia ja vuodesta 2000 liikalihavuus on yleistynyt EU:n keskiarvoa nopeammin. Tupakoinnin vähentämisessä Suomessa on onnistuttu hyvin. EU-vertailussa suomalaiset sijoittuvat jaetulle kakkossijalle Luxemburgin kanssa: vähemmän tupakointia esiintyy vain Ruotsissa.

- Terveydenhuoltojärjestelmien on oltava helpommin saatavilla: potilaista 27 prosenttia hakeutuu ensiapuun siksi, ettei perusterveydenhuollon palveluja ole riittävästi. Potilaat maksavat terveydenhuoltomenoistaan keskimäärin 15 prosenttia suoraan itse, mutta maiden välillä on tässä suuria eroja. EU:n köyhällä väestönosalla on noin kymmenkertainen riski jäädä vaille asianmukaista hoitoa taloudellisista syistä kuin varakkaammalla väestönosalla. EU-maiden olisi pyrittävä tekemään terveydenhuollosta edullisempaa, helpottamaan perusterveydenhuollon saatavuutta ja lyhentämään liian pitkiä odotusaikoja.

- Terveydenhuoltojärjestelmien on oltava joustavampia: yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä EU:ssa on noussut alle 10 prosentista (1960) lähes 20 prosenttiin (vuonna 2015), ja sen arvioidaan nousevan lähes 30 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Väestön ikääntyminen yhdessä kroonisten sairauksien lisääntymisen ja budjettirajoitusten kanssa edellyttää, että terveydenhuoltopalvelut organisoidaan uudella tavalla: on kehitettävä sähköisiä terveydenhuoltopalveluja, lyhennettävä sairaalassaoloaikaa parantamalla perusterveydenhuoltoa ja avohoitoa sekä järkeistettävä lääkekustannuksia, muun muassa hyödyntämällä kaikkia geneerisiin valmisteisiin liittyviä mahdollisuuksia.

