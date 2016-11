Norja: Murtomaahiihdon suosio säilyy

Maastohiihdon liepeillä muhivat skandaalit eivät ole vaikuttaneet tavallisten norjalaisten urheilumieltymyksiin.

Murtomaahiihto on pysynyt norjalaisten suosikkilajina jo seitsemän vuoden ajan, ja uusimmassa Sponsor Insightin tekemässä tutkimuksessa sen puolesta liputtaa yli puolet norjalaisista, 52 prosenttia.

Huomion arvoista on, että maastohiihto on myös nuorten, 18-29-vuotiaiden suosikki. Nuorista 44 prosenttia pitää maastohiihdosta, ja sillä on kolme kertaa enemmän kannattajia kuin on yleisesti nuorten suosimina pidetyillä lajeilla, kuten vaikkapa lumilautailulla tai ekstremelajeilla.

Tutkimuksessa jalkapallo on pudonnut yhden sijan alaspäin taulukossa.

Norjalaisten suosikkilajit: 1. Murtomaahiihto 52 prosenttia tutkimuksessa äänestäneistä, 2. Ampumahiihto 48, 3. Käsipallo 41, 4. Alppilajit 37 ja jalkapallo 37, 6. mäkihyppy 27, 7. yleisurheilu 21, 8. yhdistetty 20 ja pyöräily 20, 10. "urheilu ei kiinnosta" 19, 11. pikaluistelu ja 12. curling 12, 13. jääkiekko ja shakki 10, 15. ralli ja moottoriurheilu 8.

Tutkimuksessa sai valita useita mieliurheilulajeja.

Lähde: Aftenposten

http://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Pa-tross-av-skandalene-Langrenn-knuser-alle-idretter-i-popularitet-223890b.html