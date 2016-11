Tutkimus: Älypuhelimen valinta kertoo, oletko epärehellinen ja ylimielinen

Älypuhelin kertoo käyttäjästään enemmän kuin uskoisikaan, väittää brittiläinen tutkimus.

Lincolnin ja Lancasterin yliopistojen tutkimuksessa tarkasteltiin iPhone- ja Android-puhelimien käyttäjien välisiä eroja. Tutkijat halusivat selvittää, onko mahdollista kehittää luotettava malli ennustamaan, mitä puhelinta kukin ihminen käyttää. Tutkimuksesta kertoi The Next Web.

Tutkimuksessa todetaan, että kahden käyttöjärjestelmän ympärillä käydään hyvin erilaista keskustelua ja niitä markkinoidaan eri tavoin. Voidaan siis olettaa, että käyttäjätkin ovat erilaisia.

Applen iPhone-puhelimen omistajat ovatkin Android-käyttäjiä useammin naisia, nuoria ja tietoisia puhelimen roolista statussymbolina.

Yllättäviäkin havaintoja tehtiin, kuten esimerkiksi se, että Apple-puhelimen käyttäjät ovat Android-käyttäjiä epärehellisempiä ja ylimielisempiä.

- Onnistuimme rakentamaan tilastollisen mallin. Kun ihmisiltä kysyy muutaman heitä itseään koskevan kysymyksen, voi ennustaa 70 prosentin tarkkuudella, millainen puhelin heillä on taskussaan, tutkija David Ellis kommentoi The Next Webille.

Maailman älypuhelinmarkkinoilla 90 prosenttia kaikista myydyistä laitteista perustuu joko iPhonen käyttämään iOS-käyttöjärjestelmään tai muun muassa Samsungin käyttämään Android-käyttöjärjestelmään.

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 530 ihmistä vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Lähteet:

The Next Web

Mary Ann Liebert Inc. publishers

http://thenextweb.com/apple/2016/11/23/study-iphone-superficial-android-users/

http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/cyber.2016.0324