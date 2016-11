Israelissa Haifan alueella 60 000 ihmistä on evakuoitu suurten pensaspalojen tieltä. Alueella on ollut pitkään hyvin kuivaa. LEHTIKUVA/AFP

Israelissa kymmenet tuhannet ihmiset ovat paenneet Haifan kaupungissa riehuvien pensaspalojen tieltä. Kaupungin pormestari on sanonut, että 60 000 ihmistä on evakuoitu. BBC:n mukaan evakuointimääräys on annettu noin 80 000 ihmiselle.