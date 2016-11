Donald Trump kauppaa joulukoristetta: Kuparia, kultaa ja yli 140 euron hinta

Trump kauppaa verkkosivuillaan joulukuusenkoristetta, jonka luvataan virittävän omistajansa joulutunnelmaan.

Trump-fanin unelmakoriste on punainen lippalakki, jossa on Trumpin vaalikampanjassa tutuksi tekemä Make America Great Again -teksti.

Aivan halvalla "keräilyesineeksi" mainostettu Trump-koriste ei kaupasta irtoa. Kuparista ja 24-karaatin kullasta valmistetun joulukuusenkoristeen hinta on 149 dollaria eli noin 141 euroa.

- Tämä koriste saa minkä tahansa puun erottumaan joukosta, myyntitekstissä luvataan.

BBC Newsbeat uutisoi, että keräilykoriste oli ehtinyt jo kertaalleen loppua Amazon-verkkokaupan valikoimasta.

BBC:llä oli lisäksi havaittu, että Amazon-palvelun käyttäjät olivat olleet melko nyrpeitä Trump-koristetta kohtaan. Tuote on saanut yli 3 000 arvostelua, mutta arvostelijoista suurin osa on antanut Trump-tuotteelle vain yhden tähden.

