Ruotsalaistaiteilija Lars Vilksin teos on tuhoutunut osittain tulipalossa. Asiasta kertoo muun muassa Dagens Nyheter. Vilks uskoo, että Nimis-veistosta kurittanut palo on sytytetty tahallaan. Hänen mukaansa on tarvittu useita ihmisiä ja paljon bensaa, että veistoksen tornit on saatu syttymään.

Veistos sijaitsee Kullabergin luonnonsuojelupuistossa Skånessa. Vilks on ollut poliisin suojelussa vuodesta 2007, jolloin ruotsalaislehdet julkaisivat hänen pilakuvansa profeetta Muhammadista. Radikaalit islamistit ovat yrittäneet tappaa Vilksin pilakuvan vuoksi. Suomessa asiasta kertoivat Yle ja Helsingin Sanomat.