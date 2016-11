Viron metsäalalle on ilmaantunut uusi ongelma: omistuksen hajaantuminen.

Suomessa metsänomistaja omistaa keskimäärin noin 20 hehtaaria metsää. Virossa uudet metsänomistajat saivat 1990-luvulla keskimäärin kymmenen hehtaarin alan haltuunsa. Viime vuosien perinnön-jakojen myötä virolaisten metsänomistajien omistusosuus on pudonnut keskimäärin viiteen hehtaariin, mikä tekee metsäomaisuuden ammattimaisesta hoidosta kannattamatonta.

Myös perusinfraa puuttuu. Viron valtio avustaa metsäautoteiden rakentamista 20 miljoonalla eurolla joka vuosi, sillä monille lohkoille ei ole minkäänlaisia teitä.

- Se, ettei metsäpalstoille pääse mitenkään, vaikuttaa myös metsähuutokauppoihin. Metsähuutokaupoissa kaikille metsäpalstoille ei tule tarjouksia lainkaan, Viron metsähallituksen (RMK) puukauppa-osaston päällikkö Ulvar Kaubi kuvailee.

Suomessa rekkojen enimmäispaino on 76 tonnia. Virossa yleinen rajoitus on 40 tonnia, mutta pyöreän puun kuljetuksessa sallitaan 52-tonnisia rekkoja, jos ne maksavat tonnistomaksun ja sitoutuvat pitämään autossa GPS-paikanninta tiemaksujen keräämistä varten. 52-tonnisissa pitää olla seitsemän akselia ja paripyörät.

52 tonnia on lähellä Viron geologista maaperän kestävyyttä ja luonnollista maksimia:

- Suomen maaperä on kalliota, meillä maaperä on savea ja hiekkaa, Henrik Välja (kuvassa) vertailee.

Mahdollisuuksia tuotannon mittavaan laajentamiseen olisi. Maan koko puuvaranto on 483 miljoonaa kuutiometriä. Väkiluvun mukaan jaettuna Virossa on kasvavaa metsää saman verran kuin Ruotsissa, 330 kuutiometriä kansalaista kohden, Suomessa vastaava määrä on 400 kuutiometriä.

Hakkuusäästöä kertyy:

- Virossa kaadetaan vuosittain noin kymmenen miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin kestävän kasvun takaama määrä. Kestävä kaatomäärä olisi 12-15 miljoonaa kuutiometriä vuosien keskiarvona 2011-2020. Vuosina 2009-2014 hakkuut jäivät vain 8,8 miljoonaan kuutiometriin, ympäristöministeriön Marku Lamp laskee.

Virossa koivun osuus on Suomeen verrattuna suuri. Metsäalasta 34 prosenttia on mäntyä, 31 koivua ja 16 kuusta. Suomessa mänty kattaa metsistä 67, kuusi 22 ja koivu 10 prosenttia metsäalasta (2012).

Viron metsistä on suojeltu neljäsosa, noin puoli miljoonaa hehtaaria.

