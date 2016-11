Älä tuijota äläkä kuvaa ilman lupaa: kultaisia sääntöjä nudistirannalle

Turisti voi joskus päätyä naturistien suosimalle uimarannalle. Saunaan tottuneita suomalaisia alastomuus ei kavahduta, mutta nudistiuimarantojen käytösetiketti on hyvä tietää. Expressen kirjaa viisi säästöä:

1. Pyydä valokuvaamiseen aina lupa. Se, että joku viihtyy uimarannalla ilman vaatteita ei tarkoita sitä, että hän ei halua suojella tiukasti yksityisyyttään.

2. Suojaa itsesi. Naturistirannalla monet sellaiset kehon osat, joita aina muulloin vaatteet suojaavat, altistuvat auringolle. Siksi on aivan uusia alueita, joihin ihosyövältä suojaavaa aurinkorasvaa pitää levittää.

3. Älä pakota muita: kelteisillään olo voi tuntua sinusta vapauttavalta, mutta sinun seuralaisesi saattavat ajatella ihan toisin.

4. Erota alastomuus ja erotiikka: Useimmille naturisteille alastomuus on osa elämää, ja sillä ei ole tekemistä erotiikan tai seksin kanssa. Halaaminen ja suukon suikkaaminen on yleensä okei, mutta siitä pidemmälle meneminen muiden ihmisten silmien alla ei vain käy laatuun. Muista myös, että toisten ihmisten tuijottaminen on nakurannallakin epäkohteliasta.

5. Ota pyyhe mukaan: Joudut uimarannalla jakamaan kaikkien käytössä olevia juttuja. Jos esimerkiksi istut tuolille tai penkille, on hyvä, että laitat pyyhkeen takamuksesi alle. Pyyhe on tietenkin tarpeen muutenkin uimarannalla. Sen voit tarvittaessa kietoa ympärillesi, jos tilanne sitä vaatii.

Lähde: Expressen

http://www.expressen.se/allt-om-resor/12-masten-for-dig-som-vill-kasta-kladerna-pa-semestern/