Ohion kampusammunnasta epäilty on kuollut, kertoo Vice News. Sen mukaan ammuntaan saattoi kuitenkin osallistua myös toinen tai useampia ihmisiä.

Tilanne vaikuttaisi kuitenkin olevan ohi, sillä viranomaiset ovat ilmoittaneet kampusalueen olevan jälleen turvallinen.

Useita ihmisiä on toimitettu sairaalahoitoon. Mediatietojen mukaan yksi haavoittuneista on kriittisessä tilassa ja kahden sairaalaan toimitetun tila on vakaa. Muiden voinnista ei ole tietoa.

Ohio State -yliopistossa opiskelee noin 60 000 ihmistä.