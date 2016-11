Toinen peliyhtiö Ruotsin ravipelimarkkinoille?

Liikemies ja raviharrastaja Rune Andersson aikoo tuoda ensi vuonna Ruotsin ravipelimarkkinoille uuden yrityksen. Nyt Svenska Travsport omistaa 90 prosentin osuuden ATG:sta, joka järjestää monopoliasemassa raviurheiluvedonlyöntiä Ruotsissa. Andersson on perustanut Maltalle yrityksen, joka aikoo tulla keväällä Ruotsin ravipelimarkkinoille internetissä toimivan peliyhtiön.

Andesson on pitkään moittinut sitä, että Ruotsissa valtio ja järjestäjät ottavat 35 prosentin netto-osuuden päältä. Maltalla ravipelivero on yhden prosentin luokkaa, joten uuden peliyhtiön kautta pelipanoksista voidaan palauttaa ATG-pelejä suurempi osuus niin raviurheilulle kuin pelaajillekin.

- Minulle tärkeintä on se, että pystymme palauttamaan nykyistä enemmän raviurheilulle. Sen ohessa voimme jakaa lisää pelaajille ja saada toiminnasta hieman voittakin. Pelisivun kuningasajatuksena ei ole voiton maksimointi Trelleborg AB:n mirljardiluokkaan nostanut ja Electrolux AB:n hallituksen puheenjohtajana toiminut Andersson korostaa.

- On järjetöntä, että valtio vie pelien netosta 35 prosenttia sen sijaan että raviurheilu saisi isomman osuuden käyttöönsä. Raviurheilu kuihtuu vuosi vuodelta, Andersson kritisoi Dagens Industrissa.

Andersson on sjoittanut joitakin miljoonia euroja maltalaisyritykseen, joka on ristitty legendaarisen ruotsalaisravuri Legolasin mukaan. Andersson sanoo, että vielä on joitakin Internet-sivujen testauksia tehtävänä. Itse pelisivuston päivittäiseen toimintaan Andersson ei aio kajota.

Jo nyt Ruotsista on mahdollista pelata internetissä ruotsalaisraveja eri pelisivuilla. Nykyiset kansainväliset vedonlyöntifirmat eivät palauta latin latia Ruotsin raviurheiluun. ATG maksaa raviurheilulle 13 kruunua jokaisesta tienaamastaan satasesta.

Andersson kertoo käyneensä neuvotteluja ATG:n kanssa mutta saaneensa vähänlaisesti vastakaikua ajatuksilleen.

Lähde: Dagens Industri

http://www.di.se/nyheter/travet-nobbar-finansman/