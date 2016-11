VVO sai jättilainan energiapihien asuntojen rakentamiseen

Kotimainen asuntotuotanto saa ison piristysruiskeen, sillä asuntotuotantoon saadaan tuoretta rahaa ulkomailta: Asuntosijoitusyhtiö VVO:lle on myönnetty Euroopan investointipankista 170 miljoonan euron laina energiatehokkaiden asuntojen tuotantoon. EU tukee VVO-yhtymän uusien lähes nollaenergiarakennusten tuotantoa Euroopan investointipankista (EIP) myönnettävällä 170 miljoonan euron lainalla.

Laina taataan Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR). ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, joka on Junckerin komission strategia investointien lisäämiseksi ja työpaikkojen ja kasvun aikaansaamiseksi Euroopassa. Euroopan investointipankki toimii investointiohjelmassa Euroopan komission strategisena kumppanina. ESIR-rahaston takausten ansiosta Euroopan investointipankki voi lainoittaa useampia innovatiivisia hankkeita.

Rahoitusta saavassa VVO:n investointiohjelmassa on kyse useiden lähes nollaenergiarakennusten rakentamisesta. Asuntoja tulee yhteensä noin 1 800, pinta-alaltaan kokonaisuudessaan 95 000 neliömetriä. Rakennuskohteita kaavaillaan pääkaupunkiseudulle Helsinkiin, Vantaalle ja Espooseen, mutta myös muille kaupunkialueille kuten Tampereelle. Koska uudet kohteet rakennetaan lähes nollaenergiarakennuksiksi, niiden tavoitteena on myös vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ja tukea tätä kautta myös EU:n päästövähennystavoitteita.

- Energiatehokkuuteen panostaminen on yksi kustannustehokkaimmista ja järkevimmistä tavoista vähentää päästöjä ja Suomi todellakin näyttää asiassa suuntaa sekä Euroopassa että globaalilla tasolla, sanoo Euroopan investointipankin varapuheenjohtaja Jan Vapaavuori.

- Olemme tyytyväisiä voidessamme tukea VVO:ta tässä. Yhdessä aiempien alalle tekemiemme investointien kanssa tämäkin myöntämämme laina osoittaa, että EIP priorisoi vakavissaan ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kestävä kaupunkikehitys Suomessa on arvo sinällään, mutta käytännön tasolla se myös pienentänee asukkaiden energiankulutusta ja sitä kautta energialaskua, Vapaavuori jatkaa.

Kaikki uudet rakennuskohteet tulevat olemaan Suomen ympäristöministeriön määritelmän mukaisia lähes nollaenergiarakennuksia. Koska hanke johtaa pienempään energiankulutukseen, se vaikuttaa ympäristöön myönteisesti vähentämällä ilmansaasteita ja kasvihuonekaasujen päästöjä. Vuotuisen primaarienergiankulutuksen säästön odotetaan olevan 1 721 MWh, mikä vastaa 18 prosentin vähennystä nykyisiin rakennusstandardeihin verrattuna. Hankkeen valmistuttua säästyy hiilidioksidipäästöjä 321,9 tonnia vuodessa.

Taustaa

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaista lainaa myöntävä EU-elin, joka on EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä omistuksessa. Se tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta EU:n poliittisia tavoitteita tukeviin investointikohteisiin.

Suomi on 1,274 prosentin osuudella yksi EIP:n 28:sta osakkaasta.

Yksin vuonna 2015 EIP myönsi suomalaisille hankkeille yli 1,6 miljardin euron edestä lainoja muun muassa terveydenhuollon, valmistusteollisuuden ja televiestinnän alalla. Energiatehokkaan rakentamisen alalla lainaa on aiemmin myönnetty myös YIT:n Tripla-hankkeelle ja asuntosijoitusyhtiö SATO:lle.

VVO-yhtymä on Suomen suurin valtakunnallinen asuntokiinteistöyhtiö. Se perustettiin vuonna 1969 helpottamaan kaupunkeihin muuttavien työssäkäyvien asuntopulaa ja tarjoamaan turvallista ja kohtuuhintaista vuokralla asumista. Nykyään VVO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä, jolla on noin 35 000 vuokra-asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa.

Euroopan investointiohjelman tavoitteena on lisätä investointeja työllisyyden ja kasvun edistämiseksi EU:ssa. Ohjelman avulla hyödynnetään nykyisiä ja uusia rahoituslähteitä entistä paremmin, poistetaan investointien esteitä sekä annetaan investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea. Investointiohjelma on jo tuottanut hyvin tuloksia. Ohjelmaan kuuluvan ESIR-rahaston takauksella toteutettaviksi jo tähän mennessä hyväksyttyjen hankkeiden ja rahoitusjärjestelyjen odotetaan saavan liikkeelle 138,3 miljardin euron kokonaisinvestoinnit 27:ssä EU-maassa.

Lähde: Euroopan komission Suomen-edustusto