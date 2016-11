Onnea Emma! Maailman vanhin ihminen täyttää tänään 117 vuotta

Maailman vanhin ihminen, italialainen Emma Morano , täyttää tiistaina 29. marraskuuta 117 vuotta. Asiasta kertovat muun muassa Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittilehti The Telegraph .

Moranosta tuli maailman vanhin ihminen viime toukokuussa, kun amerikkalainen Susannah Mushatt Jones kuoli New Yorkissa 116-vuotiaana. Jones olisi täyttänyt 117 vuotta heinäkuun alussa. Morano on tiettävästi myös viimeinen elossa oleva 1800-luvun puolella syntynyt.

Morano syntyi kahdeksan lapsen perheen esikoiseksi Piemonten alueella Luoteis-Italiassa vuonna 1899. Työuransa hän teki juuttitehtaassa.

Morano on selittänyt pitkäikäisyyttään osittain geeneillään. Hänen äitinsä eli 91-vuotiaaksi, ja useampi hänen sisaruksistaan pääsi juhlimaan omia satavuotissyntymäpäiviä. Lisäksi Morano on selittänyt ikäänsä ruokavaliolla: hän söi joka päivä kolme kananmunaa, joista kaksi raakana, yli 90 vuotta. Hän otti kananmunat tavakseen parikymppisenä, kun lääkäri oli todennut hänellä anemian. Nykyisin hän on pudottanut munamäärän kahteen päivässä.

Ei kuitenkaan kahta selitystä ilman kolmatta. Morano on kiittänyt pitkäikäisyyttään myös sillä, että hän potkaisi aviomiehensä pihalle vuonna 1938 - vuosi sen jälkeen, kun hänen poikavauvansa oli kuollut vain kuuden kuukauden iässä. Moranon mukaan liitto ei ollut koskaan terve. Hän ei ole avioitunut sen jälkeen uudelleen.

Morano asuu Verbanian kaupungissa Maggiorejärven rannalla Pohjois-Italiassa lähellä Sveitsin rajaa. Kaupungissa esitetään Moranon syntymäpäivän kunniaksi musiikkiesitys, joka kertoo hänen tarinansa.

Lähde: BBC, The Telegraph

