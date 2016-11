Mediat: Trump nimittämässä ex-pankkiiri ja Hollywood-tuottaja Mnuchinin valtiovarainministeriksi

Yhdysvalloissa tuleva presidentti Donald Trump on todennäköisesti nimittämässä valtiovarainministeriksi Steven Mnuchinin, kertovat amerikkalaismediat. Asiasta kertovat muun muassa The New York Times ja uutiskanava CNN lähteensä mukaan.

Mnuchin, 53, johti Trumpin presidenttikampanjan varainkeruuta ja on yksi Trumpin läheisimmistä taloudellisista neuvonantajista. Mnuchin liittyi Trumpin kampanjaan toukokuussa. CNN:n lähteiden mukaan Mnuchin oli tehnyt varhain selväksi haluavansa valtiovarainministerin tehtävään. Aiemmin urallaan Mnuchin on toiminut muun muassa 17 vuoden ajan Goldman Sachs -investointipankissa. Viime vuosina hän on puolestaan ollut elokuvatuottajana Hollywoodissa. Mnuchin on alusta asti ollut vahvoilla veikkauksissa uudeksi valtiovarainministeriksi. Muita tehtävään aiemmin arvailtuja ovat muun muassa JP Morgan Chase -pankin puheenjohtaja Jamie Dimon sekä republikaanipoliitikko, finanssipalvelualaa valvovan edustajainhuoneen valiokunnan (House Committee on Financial Services) puheenjohtaja Jeb Hensarling. Mnuchin saatetaan nimittää tehtävään jo keskiviikon aikana. Chaon valinta varmistui Lisäksi yhdysvaltalaismediat kertoivat aiemmin, että liikenneministerin paikalle on nousemassa Taiwanissa syntynyt George W. Bushin entinen työministeri Elaine Chao. Asia sai vahvistuksen Trumpin antaessa tiedotteen asiasta. - Ministeri Chaon laaja kokemus ja hänen asiantuntemuksensa on korvaamatonta tehtävässämme rakentaa infrastruktuurimme uudelleen talouden kannalta järkevästi, Trump sanoo tiedotteessa. Trump on aiemmin sanonut muuttavansa maan infrastruktuuria kiihdyttääkseen taloudellista kasvua ja tuottavuutta. Aikeet liittyvät Trumpin kampanjalupauksiin luoda uusia työpaikkoja ympäri Yhdysvaltoja.