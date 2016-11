Viekö pimeys ilon elämästä? Ratkaisu: Katso tästä vompattivideo

Uudessa Etelä-Walesissa Australiassa sijaitsevassa Australian Reptile Parkissa on nimestään huolimatta muitakin eläimiä kuin matelijoita. Viime aikoina yksi puiston eläimistä on noussut jopa kansainväliseen kuuluisuuteen: Georgeksi nimetystä pienestä vompatista tehty video on levinnyt sosiaalisessa mediassa ja uutistoimistojen jakelussa kuin kulovalkea.