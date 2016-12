Ranskan sosialistit kohti presidentinvaaleja Vallsin tahdissa

Ranskan sosialisteille matka kohti ensi vuoden presidentinvaaleja on pelkkää ylämäkeä ilman lepohetkiä tai pastis-taukoja. Kun historiallisen epäsuosittu presidentti Francois Hollande ilmoitti torstaina, ettei hän ole käytettävissä ehdokkaaksi ensi vuoden vaaleissa, sosialisteille jäi pari selvää vaihtoehtoa ehdokkaaksi. Ne ovat molemmat huonoja.

Ilmiselvä vaihtoehto olisi istuva pääministeri Manuel Valls, mutta hänen mahdollisuutensa selvitä toiselle kierrokselle ovat mielipidemittauksien mukaan erittäin huonot. Vain 11 prosenttia äänestäjistä kertoi olevansa halukkaita äänestämään Vallsia vaalin ensimmäisellä kierroksella.

Sosialistien ehdokkaaksi Valls sen sijaan on hyvin vahvoilla, sillä hänen kannatuksensa sosialistien joukossa oli 57 prosenttia.

Fillon ja Le Pen jatkoon

Toinen varma ehdokas olisi puolueen vasenta laitaa edustava ex-talousministeri Arnaud Montebourg, jonka suosio on kuitenkin kaukana Vallsista. Häntä kannattaa puolueen ehdokkaaksi vain 14 prosenttia sosialisteista. Lisäksi tarjolla on koko joukko muita nimiä, joiden kannatus on kuitenkin minimaalista.

Liki kaikki mielipidemittaukset ovat niin ikään yhtä mieltä siitä, ettei sosialistien ehdokkaalla, olipa hän kuka tahansa, ole mitään asiaa toiselle kierrokselle. Gallupien mukaan lopullinen kisa käydään tasavaltalaiset -puolueen Francois Fillonin ja äärioikeistolaisen Kansallisen rintaman Marine Le Penin välillä.

Fillon lähtee tähän kilpaan suosikkina, mutta brexitin ja Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen kukaan tuskin voi olla täysin varma siitä, etteikö Elysee-palatsiin muuttaisikin ensi vuonna Le Pen.

Vaikka sosialistit ovat saaneetkin viime aikojen mielipidemittauksista vain huonoja uutisia, yhdestä tutkimuksesta sentään tuli huikeaa kannatusta. Liki 80 prosenttia kansalaisista oli sitä mieltä, että presidentti Hollanden päätös luopua ehdokkuuden tavoittelusta oli täysin oikea.