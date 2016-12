Trump otti riskin Kiinan suututtamisesta, kummasteli kohua

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on ottanut riskin maansa vakavasta välirikosta Kiinan kanssa. Trump rikkoi vuosikymmenten diplomaattisen perinteen, kun hän keskusteli Taiwanin presidentin kanssa.

Kiina ei ole tunnustanut Taiwanin valtiota, vaan pitää saarta osana omaa aluettaan.

Trump ja Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen käsittelivät puhelinkeskustelussa talouden, turvallisuuden ja politiikan kysymyksiä, ilmoittivat Trumpin edustajat.

Taiwanin eli Kiinan tasavallan itsenäisyys on kiistanalainen. Kommunistinen Manner-Kiina eli Kiinan kansantasavalta pitää kiinni niin sanotusta yhden Kiinan -politiikasta. Kiistasta on seurannut, että vain runsaat 20 valtiota on solminut diplomaattisuhteet Taiwanin kanssa.

Kiina pitäisi vakavana loukkauksena, jos Yhdysvallat antaa minkä tahansa signaalin, joka näyttäisi tukevan Taiwanin itsenäisyyttä.

Trumpin harkitsemattomaksi leimattu puhelu on myös herättänyt pelkoja siitä, että tämä hoitaa presidenttinä ulkopolitiikkaa improvisoimalla.

"Ei muutosta Kiina-politiikassa"

Yhdysvaltain nykyhallinto kiirehti heti korjaamaan Trumpin aiheuttamaa riskiä maan Kiina-suhteisiin. Valkoinen talo ilmoitti varhain lauantaina Suomen aikaa, että Yhdysvallat tukee edelleen yhden Kiinan -politiikkaa.

Väistyvän presidentin Barack Obaman hallinnon edustaja Emily Horne sanoi medialle, että Yhdysvaltain pitkään soveltamassa Kiina-politiikassa ei ole tapahtunut muutosta. Hornen mukaan Yhdysvaltain keskeinen tavoite Kiinan ja Taiwanin kysymyksessä on tukea niiden rauhanomaista ja vakaata rinnakkaineloa.

Trump puolusti puheluaan myöhemmin aamuyöllä Suomen aikaa Twitterissä. Hän kertoi, että oli vain vastannut Taiwanin presidentin soittamaan onnittelupuheluun vaalivoitosta.

Tuntia myöhemmin Trump kummasteli tviitissä sitä, että Yhdysvallat myy Taiwanille miljardeilla aseita, mutta hän ei silti saisi ottaa vastaan maasta onnittelupuhelua.

Donald Trumpin lisäksi hänen varapresidentikseen nouseva Mike Pence on ollut puhelinyhteyksissä eri maiden johtajiin.

Vain epäviralliset suhteet

Yhdysvallat katkaisi diplomaattisuhteet Taiwaniin vuonna 1979 ja tunnusti kansantasavallan hallituksen "yhden Kiinan" ainoaksi hallitukseksi. Yhdysvallat on kuitenkin pitänyt kiinteitä epävirallisia suhteita Taiwaniin.

Taiwanin ja Kiinan kansantasavallan välit ovat kiristyneet sen jälkeen, kun saaren nykyinen presidentti Tsai kieltäytyi hyväksymästä yhden Kiinan -politiikkaa. Kiina on puolestaan kieltäytynyt kaikesta virallisesta yhteydenpidosta Taiwanin nykyhallitukseen.