Tutkija: Viiden tähden liike tuskin valtaan Italiassa

Tutkija rauhoittelee huolia Italian pääministerieron vaikutuksista muuhun Eurooppaan. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Marco Siddin mukaan tänään on nähty, että markkinoilla kansanäänestyksen tulos ja Matteo Renzin ero oli osattu ennakoida.

Siddi arvioi, että Italiaan nimitetään seuraavaksi virkamieshallitus, joka jatkaa todennäköisesti vuoden 2018 alkupuolella järjestettäviin vaaleihin asti. Populistisen Viiden tähden liikkeen nousua hallitukseen Siddi pitää epätodennäköisenä.

Orpo rauhoittelee huolia

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) rauhoittelee Italian kansanäänestyksen herättämiä huolia euron tulevaisuudesta. Orpo sanoo luottavansa siihen, että Italian pankkijärjestelmän kuntoa saadaan kohennettua eikä ongelmien anneta levitä laajemmalle.

- Toki on riskejä ja huolissaan pitää olla, mutta ei tätä päästetä kriisiytymään, Orpo sanoi STT:lle euroryhmän kokouksen alla.

Italian kansanäänestyksen seuraukset ovat tänään esillä, kun euromaiden valtiovarainministerit kokoontuvat Brysseliin. Kokous oli kalenterissa kansanäänestyksestä riippumatta.

Äänestystä on jännitetty EU:ssa pitkin syksyä, sillä sitä on pidetty merkittävänä euron tulevaisuuden kannalta. Pääministeri Matteo Renzin haastaneet oppositiopuolueet ovat kampanjoineet eurovastaisuudella. Populistinen Viiden tähden liike on ilmoittanut ajavansa kansanäänestystä Italian eurojäsenyydestä.

- Tässä vaiheessa ottaisin vielä aika rauhallisesti, Orpo sanoo ja viittaa kyselytutkimuksiin, joiden mukaan valtaosa italialaisista kannattaa eurojäsenyyttä.

Uudet säännöt testiin

Orpon mukaan uuden eurokriisin kärjistyminen Italian kaltaisessa isossa jäsenmaassa olisi niin vakava paikka, että se pyritään välttämään kaikin keinoin.

Orpo pitää kansanäänestyksen tulosta odotettuna.

- Oikeastaan koko sitä aikaa, kun minä olen ollut ministerinä, on leimannut odotus tästä kansannäänestyksestä.

Orpo aloitti valtiovarainministerinä viime kesänä.

Euroalueelle on rakennettu talouskriisin aikana uusia pelisääntöjä, joilla pyritään välttämään tulevat pankkikriisit. Sijoittajavastuuta on vahvistettu, mikä tekee pankkien pelastamisen veronmaksajien varoin aiempaa vaikeammaksi. Italian kansanäänestyksen tulos ja Renzin ero asettavat uudet säännöt tosielämän testiin, sillä epävarmuus vaikeuttaa entisestään ongelmapankkien mahdollisuutta löytää uutta pääomaa markkinoilta.

Stoltenberg: Italian asema Natossa ei muutu

Renzin tappio kansanäänestyksessä ei vaikuta millään tavoin Italian asemaan Natossa, sanoo sotilasliiton pääsihteeri Jens Stoltenberg. Hän korostaa kansanäänestyksen tuloksen olleen Italian kansan demokraattinen päätös.

Nato aloittaa huomenna Brysselissä kaksipäiväisen ulkoministerikokouksen, jonka pääaihe on sotilasliiton tiivistyvä yhteistyö EU:n kanssa. Asialistalla ovat myös tilanne Ukrainassa ja Afganistanissa.