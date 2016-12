New Yorkin kaupunki pyytää hyvitystä Trumpin suojelukuluista

Yhdysvalloissa New Yorkin kaupunki on pyytänyt maan hallitukselta 35 miljoonaa dollaria eli lähes 33 miljoonaa euroa kattaakseen tulevan presidentin Donald Trumpin turvatoimikuluja.

Kaupungin pormestari Bill de Blasio kertoo esittäneensä pyynnön kirjeessä presidentti Barack Obamalle. Summa kattaisi turvatoimikuluja Trumpin siirtymäkaudella. Blasion mukaan hyvitystä haetaan jaksolle, joka alkoi marraskuun 8. päivä ja päättyy tammikuun 20. Trumpin astuessa virkaansa. Näin ollen kaupunki hakee vajaan puolen miljoonan dollarin kuluhyvitystä per päivä.

Uutiskanava CNN kertoi aiemmin, että Trumpin turvatoimista syntyy päivittäin miljoonakulut kaupungille.

Trump on hoitanut siirtymäkauden asioitaan, kuten hallituksensa rakentamista, pääosin New Yorkin Manhattanilla sijaitsevasta Trump Towerista käsin. Suosittuna matkailunähtävyytenäkin toimiva Trump Tower sijaitsee yhdellä kaupungin ruuhkaisimmista alueista ja etenkin joulukuussa alue täyttyy jouluostoksien tekijöistä.

New Yorkin poliisipäällikön James O'Neillin mukaan poliisivoimat on käyttänyt "valtavan määrän resursseja" pitääkseen muun muassa liikenteen jouhevana alueella. Trumpin presidentiksi valinnan jälkeen 58-kerroksinen tornirakennus on houkutellut paikalle entistä enemmän uteliaita matkailijoita. Lisäksi esimerkiksi potentiaalisten ministeriehdokkaiden vierailut Manhattanilla ruuhkauttavat aluetta entisestään. New Yorkin poliisi myös valvoo kellon ympäri Trump Towerin ympäristössä.