Trump haluaa perua uuden Air Force One -koneen tilauksen

Yhdysvalloissa tuleva presidentti Donald Trump haluaa perua tilauksen presidentin uudesta Air Force One -koneesta. Trump vaati asiaa Twitterissä ja sanoi myöhemmin toimittajille, että tilauksen paisuneet kustannukset ovat naurettavat.

- Boeing rakentaa uuttaa 747 Air Force One -konetta tuleville presidenteille, mutta kustannukset ovat karanneet käsistä yli neljään miljardiin dollariin. Perukaa tilaus! Trump tviittasi.

New Yorkin Manhattanilla sijaitsevassa Trump Towerissa Trump sanoi toimittajille, että hän haluaa konetta rakentavan Boeing-yhtiön tekevän rahaa, muttei kuitenkaan niin paljon.

Trumpin tviitin mukaan kone maksaisi yli neljä miljardia dollaria. Tiedot koneen kustannuksista ovat kuitenkin vaihdelleet. Alkuperäisen arvion mukaan hanke maksaisi vajaat kolme miljardia dollaria. Lisäksi Boeingin mukaan yhtiöllä on vasta 170 miljoonan dollarin sopimus uudesta koneesta.

Yhtiöltä on tilattu uusi 747 Air Force One -kone tuleville presidenteille. Koneen on tarkoitus olla käyttövalmis vuoteen 2024 mennessä. Trump itse ei siis matkustaisi uudella koneella, ellei häntä valita jatkokaudelle vuonna 2020.