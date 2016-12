Pakistanilainen matkustajalentokone on syöksynyt maahan kotimaan lennolla. Pakistan International Airlinesin ATR-42 -koneessa oli ilmailuviranomaisten mukaan 47 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Kone oli matkalla Pakistanin pohjoisosassa sijaitsevasta Chitralin kaupungista pääkaupunkiin Islamabadiin.

Alustavien tietojen mukaan kone on syöksynyt maahan Abottabadin alueella Khyber Pakhtunkhwan maakunnassa. Paikallisen poliisin mukaan pelastustoimi on matkalla paikalle. Seudun asukkaiden mukaan kone on syttynyt tuleen.