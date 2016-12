Ruotsalaistutkimus: Venäjän sotilasmahdin kasvu jatkuu

Ruotsalaistutkimuksen mukaan Venäjän sotilaallinen kyky on kasvanut ja kasvu jatkuu myös lähitulevaisuudessa. LEHTIKUVA/AFP

Venäjän sotilaallinen kyky on kasvanut, ja kasvu jatkuu myös lähitulevaisuudessa, sanotaan ruotsalaisen FOI-tutkimuslaitoksen selvityksessä. Venäjän asevoimia on aiemmin kehitetty vastaamaan entisen Neuvostoliiton alueen konflikteihin, mutta nyt painopiste on vaihtunut operaatioihin myös tuon alueen ulkopuolella.