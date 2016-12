Media: Öljy-yhtiö ExxonMobilin toimitusjohtaja Trumpin ykkösvaihtoehto ulkoministeriksi

Yhdysvalloissa öljyjätti ExxonMobilin toimitusjohtaja Rex Tillerson on tulevan presidentin Donald Trumpin ykkösvaihtoehto ulkoministeriksi, kertoo muun muassa The Wall Street Journal lähteiden mukaan. ExxonMobilin edustaja on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa.

Lehden mukaan Trump ja Tillerson tapasivat tiistaina, ja heidän on tarkoitus tavata uudelleen viikonlopun aikana. Trump on sanonut, että haluaisi ilmoittaa ulkoministerivalintansa ensi viikolla. Tillerson, 64, on johtanut ExxonMobilia vuodesta 2006 lähtien. Hänen on odotettu jäävän eläkkeelle ensi vuonna. Tillerson tunnetaan muun muassa suhteistaan lukuisiin johtajiin maailmalla. Hänellä on sanottu olevan läheinen side muun muassa Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Tillersonin mahdollisen valinnan on arvioitu synnyttävän eturistiriitatilanteita, sillä ExxonMobililla on toimintaa yli 50 maassa. Giuliani ei enää käytettävissä Vahvana ulkoministeriehdokkaana pidetty Rudy Giuliani, 72, päätti aiemmin, ettei hän ole käytettävissä Trumpin hallituksessa. Giuliani teki selväksi Trumpin vaalivoiton jälkeen, että on kiinnostunut ulkoministerin tehtävästä. Yhdysvaltalaismedia on kuitenkin nostanut esille Giulianin liike-elämän järjestelyjä, jotka olisivat voineet aiheuttaa eturistiriitoja. Trumpin tiedotteen mukaan Giuliani päätti itse, ettei halua enää olla yksi niistä ihmisistä, joita Trump harkitsee valitsevansa hallitukseensa. - Rudy olisi ollut erinomainen useissa eri rooleissa hallituksessa, mutta arvostan ja ymmärrän hänen syitään jäädä yksityiselle sektorille, Trump sanoi tiedotteessa. Entinen liittovaltion syyttäjä Giuliani tuli tunnetuksi ollessaan New Yorkin pormestarina syyskuun 11. päivän terrori-iskujen aikaan. Iskujen jälkeisen määrätietoisen toimintansa myötä Giuliani sai lisänimen "Amerikan pormestari" ja sanomalehti Time valitsi hänet vuoden henkilöksi 2001. Useita nimiä ollut esillä Giulianin ja Tillersonin lisäksi ulkoministeriksi on spekuloitu useita muitakin. Esillä ovat olleet muun muassa republikaanivaikuttaja Mitt Romney, entinen liikemies ja nykyisin Tennesseetä senaatissa edustava Bob Corker sekä CIA:n entinen johtaja David Petraeus. Romney on ollut epäsuosittu Trumpin leirissä. Hän arvosteli Trumpia voimakkaasti tämän vaalikampanjan aikana. Romney kuitenkin soitti Trumpille tämän vaalivoiton jälkeen ja myöhemmin miehet ovat myös tavanneet toisensa kasvotusten. Trump on myös tavannut muun muassa juuri Corkerin ja Petraeusin, joka on sanonut olevansa kiinnostunut toimimaan Trumpin hallituksessa. Kenraali Petraeus joutui eroamaan CIA:n johdosta vuonna 2012 sen jälkeen, kun oli antanut salaista tietoa elämäkertaa kirjoittaneelle naiselle, jonka kanssa hänellä oli suhde.