Upin Aaltola: USA:n ulkopolitiikan arvot kovenisivat Tillersonin myötä

Jos Rex Tillerson nimitetään Yhdysvaltain ulkoministeriksi, hän saattaa ajaa Yhdysvaltain etuja rajullakin tavalla. Näin arvioi Yhdysvaltain sisä- ja ulkopolitiikkaan perehtynyt ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista (Upi).

- Rex Tillersonin valinta kertoo siitä, miten Trump maailman näkee, luonnehtii Aaltola.

64-vuotias Tillerson on öljy-yhtiö ExxonMobilin toimitusjohtaja. Amerikkalainen televisioyhtiö NBC kertoi lauantaina omiin lähteisiinsä viitaten, että Trump on valinnut Tillersonin ulkoministerikseen. NBC:n mukaan nimitys on määrä julkistaa alkavalla viikolla.

Ulkoministerin valinta vaatii vielä Yhdysvaltain senaatin hyväksynnän.

- Ei ole kirkossa kuulutettu, että se menisi mutkattomasti, huomauttaa Aalto.

Tillerson on tehnyt koko työuransa öljy-yhtiössä. Aaltolan mukaan hän ei silti ole politiikasta täysin tietämätön.

- Kyllä hänellä öljymogulina on hyväkin käsitys siitä, miten Yhdysvaltain ulkopolitiikka toimii, sanoo Aaltola.

Rex Tillerson tuntee Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitkältä ajalta. Vuonna 2011 hän neuvotteli energiayhteistyösopimuksen ExxonMobilin ja Venäjän välillä. Tillerson on jopa vastaanottanut Putinilta venäläisen kunniamerkin.

Tillersonin yhteydet Putiniin ovat herättäneet monissa amerikkalaisissa huolta ja kirpeääkin arvostelua. Mika Aaltolan mukaan Tillerson tuskin on Putinin ystävä.

- Enemmänkin hän on samankaltainen ajattelija. Pragmaattinen lähestyminen korostuu, sanoo Aaltola.