Kiina syvästi huolissaan Trumpin kommenteista

Kiina sanoo olevansa syvästi huolissaan Yhdysvaltain presidentiksi valitun Donald Trumpin kommenteista, jotka koskevat yhden Kiinan politiikkaa. Trump kyseenalaisti eilisessä haastattelussa tämän politiikan jatkamisen, jos Kiina ei tee myönnytyksiä muun muassa kauppaan liittyvissä asioissa.

Kiinan ulkoministeriön edustajan mukaan maiden suhteiden kehitys ja kahdenvälinen yhteistyö monilla alueilla eivät tule kysymykseen, jos yhden Kiinan politiikka vaarantuu. Kiina patisti Trumpia ymmärtämään Taiwan-kysymyksen arkaluontoisuuden.

Politiikan perusperiaatteena on, että Yhdysvalloilla on viralliset suhteet vain Kiinaan, ei Taiwaniin, jota Kiina pitää maakuntanaan. Yhdysvalloilla ei ole ollut diplomaattisuhteita Taiwaniin vuoden 1979 jälkeen, mutta se on pitänyt yllä läheisiä epävirallisia suhteita.

Trump keskusteli aiemmin tässä kuussa puhelimitse Taiwanin presidentti Tsai Ing-wenin kanssa. Kiina suuttui puhelusta ja toimitti Yhdysvaltain ulkoministeriölle asiasta virallisen valituksen.

Trump puolusti viikonlopun haastattelussa kiivaasti puhelua. Hänen mukaansa ei ole Kiinan johdon päätettävissä, ottaako hän vastaan jonkin puhelun vai ei.