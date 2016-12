Bellingcat-ryhmä: Alepposta tviittaava pikkutyttö on todellinen

Kansalaisjournalistien Bellingcat-ryhmä on tarkistanut Itä-Alepposta äitinsä kanssa tviittaavan pikkutytön Bana al-Abedin todellisuutta. Twitter-tilillään Bana tviittaa päivittäin sodasta ja elämästä sen keskellä. Esimerkiksi tilin viimeisimmässä tviitissä, jonka on allekirjoittanut Banan Fatima-äiti, kerrotaan, että Aleppoa pommitetaan rankasti.

- Miksi olette hiljaa? Miksi? Miksi? Miksi? Pelko tappaa minut ja lapseni, Fatima kirjoittaa.

Syyskuussa perustetulla tilillä on jo lähes 300 000 seuraajaa.

Julkaisemassaan raportissaan ryhmä kumoaa useita epäilyksiä, joita on syntynyt tilin suosion myötä. Banan on esimerkiksi väitetty tviittaavan ennemminkin Turkista tai jostain muualta kuin Syyriasta. Ihmetystä on herättänyt myös muun muassa 7-vuotiaan tytön sujuva englannin kielen taito.

Raportissaan Bellingcat-ryhmä toteaa Banan olevan todellinen ihminen. Ryhmän mukaan tyttö on 7-vuotias ja hän myös asuu Itä-Aleppossa, kuten tytön Twitter-profiilissa kerrotaan.

Ryhmä myös kertoo paikantaneensa Banan sosiaalisessa mediassa julkaisemia videoita. Paikannuksen mukaan Banan Twitter- ja Periscope-tilillä julkaistut videot ovat samalta alueelta, jossa tyttö asuu perheensä kanssa Itä-Aleppossa.

Lisäksi Banan Twitter-tilillä kerrotaan, että tiliä ylläpitää Banan äiti. Raportin mukaan myös tämä pitää paikkaansa ja ryhmän mukaan se myös selittää osaltaan muun muassa tilin kieliopillista siisteyttä ja johdonmukaisuutta. Ryhmän mukaan Banan äiti on opettaja, joka on opiskellut journalismia.

Myös muun muassa Banan ja hänen äitinsä pääsy internetiin sodan runteleman kaupungin keskellä on herättänyt epäilyksiä tilin todellisuudesta. Bellingcat-ryhmän mukaan Banan perheellä on käytössään sähköt asunnon katolle asennettujen aurinkopaneelien avulla. Ryhmän mukaan ei ole kuitenkaan täysin selvää, kuinka perhe on saanut yhteyden nettiin. Ryhmän mukaan on mahdollista, että perheellä on käytössään satelliittipuhelin, jolla he takaavat pääsyn internetiin. Banan Twitter-tilillä puolestaan kerrotaan, että perheellä on käytössään heikko 3G-verkkoyhteys.

Lisäksi ryhmä kertoo muun muassa sen, että tviiteillään tunnetuksi nousseen tytön perheeseen kuuluu äidin lisäksi isä ja kaksi nuorempaa veljeä.