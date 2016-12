Alepposta evakuoitu yli 3 000 ihmistä

Syyrian Alepposta on lähtenyt tuhansia siviilejä ja kapinallisia torstaina alkaneiden evakuointien jälkeen, kertovat viranomaiset. Ihmisiä on evakuoitu pääosin busseilla ja ambulansseilla. Alepposta on viimeisten tietojen mukaan lähtenyt yhteensä kolme kuljetussaattuetta, joissa on mukana haavoittuneita siviilejä, taistelijoita ja heidän perheitään. Syyrian armeijan lähteen mukaan esimerkiksi ensimmäisessä saattueessa oli lähinnä siviilejä ja noin 200 kapinallista.

- Noin 3 000 siviiliä ja yli 40 haavoittunutta, mukaan lukien lapsia, on saatu ulos, Punaisen ristin kansainvälisen komitean (ICRC) edustaja Marianne Gasser sanoi, kun saattueista kaksi oli lähetetty matkaan. Evakuointien kestosta ei tietoa ICRC:n mukaan siviilien ja kapinallisten evakuoinnit tulevat todennäköisesti kestämään useita päiviä. Komitean mukaan evakuoitavien tarkkaa määrää on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Arviot siitä, kuinka monta ihmistä on yhä loukussa Itä-Aleppossa, ovat vaihdelleet karkeasti 50 000-100 000 välillä. Samaan aikaan Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry varoitti, että kaupungissa edelleen olevia kymmeniä tuhansia siviilejä olisi suojeltava, ettei Aleppossa pääsisi tapahtumaan uutta Srebrenican kansanmurhaa. Lisäksi Venäjän puolustusministeriö ja Syyrian viranomaiset ovat vakuuttaneet, että Alepposta evakuoitavat kapinalliset ovat turvassa. Evakuoituja ihmisiä on kuljetettu pääosin Aleppon länsipuolella sijaitsevaan Idlibiin, joka on Syyrian opposition hallussa. YK-lähettiläs Staffan de Mistura kuitenkin varoitti eilen, ettei Idlibistä saisi tulla uutta Aleppoa. Misturan mukaan Idlib voi muuttua samanlaisen väkivallan kohteeksi kuin Aleppo. Aleppon evakuointien oli määrä alkaa jo keskiviikkona, mutta suunnitelmat peruuntuivat taisteluiden jatkuessa alueella. YK:n turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua tänään perjantaina paikallista aikaa liittyen Aleppon tilanteeseen. Kokouksen kutsui koolle Ranska. Ranska on vaatinut kansainvälisten tarkkailijoiden lähettämistä Syyriaan seuraamaan tilannetta ja varmistamaan avustuksien perille pääsy.