Obama vaalihakkeroinnista: Vastaamme Venäjälle samalla mitalla

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sanoo, että Yhdysvallat aikoo vastata samalla mitalla Venäjälle, jonka väitetään pyrkineen puuttumaan hakkeroinnin avulla Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Väistyvä presidentti sanoi NPR-radion haastattelussa, että on selvää, että Yhdysvallat ryhtyy toimiin, kun minkä tahansa maan hallitus yrittää puuttua vaalien koskemattomuuteen. Obama sanoo, että Yhdysvallat aikoo toimia valitsemassaan tilanteessa ja valitsemanaan ajankohtana.

Valkoinen talo on tiedottanut, että Obama pitää myöhemmin tänään lehdistötilaisuuden. Lehdistötilaisuuden on määrä alkaa varttia yli yhdeksän illalla Suomen aikaa. Odotettavissa on, että presidentiltä kysytään väitetystä vaalihakkeroinnista.

Venäjä ja Trump kiistäneet

Väitettyä hakkerointia kommentoi eilen puolestaan presidentti Obaman pääneuvonantaja Ben Rhodes. Hän antoi ymmärtää olevansa melko vakuuttunut Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallisuudesta mahdollisessa vaalihakkeroinnissa.

- En usko, että Venäjän hallituksessa tapahtuu tämän mittaluokan asioita ilman, että Vladimir Putin tietäisi niistä, sanoi Rhodes MSNBC:n haastattelussa.

Hänen mukaansa kaikki Venäjällä tapahtuva kulkee Putinin kautta.

- Kaikki mitä tiedämme Venäjä toiminnasta ja siitä, miten Putin kontrolloi maan hallitusta, viittaa siihen, että näin merkittävän kyberhäirinnän takana on korkeimman tason hallitusjohto. Ja Vladimir Putin on viranomainen, joka on vastuussa Venäjän hallituksesta, Rhodes totesi.

NBS uutisoi eilen, että Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset uskovat Putinin olleen henkilökohtaisesti mukana hakkerointitapauksessa. Kreml kiisti väitteet heti tuoreeltaan.

- Naurettavaa hölynpölyä, jolla ei ole mitään pohjaa, Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi toimittajille.

Myös Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on ilmaissut pitävänsä Venäjän sekaantumisesta vaaleihin naurettavana.

- Jos Venäjä tai joku muu olisi hakkeroinut, miksi Valkoinen talo olisi odottanut näin kauan ennen toimimista, Trump tviittasi eilen.

Trump on jäänyt kuitenkin yhä enemmän yksin näkemyksensä kanssa, kun myös republikaanipuolueen riveistä on ilmaistu, että maan tiedusteluviranomaisten tiedot voivat olla oikeita.