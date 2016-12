Obama varoitti Trumpia provosoimasta Kiinaa Taiwanin kysymyksellä

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on varoittanut seuraajaansa Donald Trumpia suututtamasta Kiinaa Taiwanin kysymyksellä. Obama sanoi tiedotustilaisuudessaan, että Trump voisi luoda riskin "hyvin merkittäviin" Kiinan vastatoimiin, jos Trump lopettaa vuosikymmenien yhden Kiinan politiikan diplomaattisen tradition.

Trump on ilmoittanut, että hän saattaa hylätä yhden Kiinan politiikan. Käsite tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan on olemassa vain yksi Kiinan valtio, Kiinan kansantasavalta. USA on noudattanut virallisesti tätä näkemystä, vaikka se tekee epävirallista yhteistyötä Taiwanin eli Kiinan tasavallan kanssa.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan.

- Yhden Kiinan idea on ytimessä heidän (Kiinan kansantasavallan) mielikuvassa valtiostaan. Jos siis aikoo rikkoa yhteisymmärryksen tästä asiasta, on harkittava läpikotaisin, mitä seurauksia aiheutuu. Kiinalaiset eivät suhtaudu tähän asiaan samoin kuin joihinkin muihin kysymyksiin. Heidän reaktionsa tähän asiaan voisi osoittautua hyvin merkittäväksi, Obama varoitti vuoden päätteen lehdistötilaisuudessaan.