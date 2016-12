YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä äänestää YK:n tarkkailijoiden lähettämisestä Syyrian Aleppoon, diplomaatit kertovat. Tarkkailijoiden lähettämistä on vaatinut Ranska, joka on laatinut neuvostolle päätöslauselmaluonnoksen asiasta. Sen mukaan YK:n tarkkailijat valvoisivat Aleppon itäosien evakuointia ja raportoisivat siviilien tilanteesta.

Äänestys on määrä käydä tänään alkuillasta Suomen aikaa. Syyrian hallinnon tukija Venäjä on vastustanut tarkkailijoiden lähettämistä. Turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä Venäjällä on veto-oikeus.