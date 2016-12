YK:n turvallisuusneuvosto äänestää YK-tarkkailijoiden lähettämisestä Aleppoon

YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä äänestää YK:n tarkkailijoiden lähettämisestä Syyrian Aleppoon, diplomaatit kertovat. Tarkkailijoiden lähettämistä on vaatinut Ranska, joka on laatinut neuvostolle päätöslauselmaluonnoksen asiasta. Sen mukaan YK:n tarkkailijat valvoisivat Aleppon itäosien evakuointia ja raportoisivat siviilien tilanteesta.

Äänestys on määrä käydä tänään alkuillasta Suomen aikaa. Syyrian hallinnon tukija Venäjä on vastustanut tarkkailijoiden lähettämistä. Venäjän YK-suurlähettiläs Vitali Tshurkin sanoi, että hänen mielestään Ranskan ehdotus on ainakin osin "kyseenalainen". Turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä Venäjällä on veto-oikeus neuvoston päätöksiin. "Vaarana uusi Srebrenica" Ranskan YK-lähettiläs Francois Delattre korosti, että YK-tarkkailijoiden lähettäminen Aleppoon estää kaupunkia muuttumasta uudeksi Srebrenicaksi. Serbit surmasivat nykyisessä Bosnia-Hertsegovinassa tuhansia muslimimiehiä ja -poikia, kun Srebrenican kaupunki joutui serbien käsiin maan sisällissodan aikana vuonna 1995. Päätöslauselman luonnoksessa esitetään, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon siirtää kiireellisesti Aleppoon YK:n humanitaarisia avustustyöntekijöitä, jotka ovat jo valmiiksi Syyriassa. Banin olisi lisäksi määrä taata, että Aleppoon lähetetään sen jälkeen lisää YK:n tarkkailijoita. Yhdysvaltain YK-lähettiläs Samantha Power arvioi, että YK:n Aleppoon sijoitettavat tarkkailijat toisivat "turvaa läsnäolollaan". Syyrian hallitus on toistuvasti estänyt YK:n pääsyn sisällissodan polttopisteisiin Lähi-idän maan liki viisi vuotta kestäneen sisällissodan aikana. Uusi sopimus evakuoinnista? YK:n pääsihteeri Ban on vaatinut Syyrian kriisin osapuolia jatkamaan Aleppon evakuointia ja päästämään siviilit lähtemään tuhotusta kaupungista vapaasti. - Aleppo on nyt synonyymi helvetille, hän luonnehti. Siviilien evakuoinnin Alepposta odotettiinkin pääsevän jatkumaan viikonloppuna. Asiasta on saatu aikaan uusi sopimus, ilmoittivat Syyrian kapinallisten johtotahot. Näiden tietojen mukaan sopimus avaisi myös mahdollisuuden evakuoida kapinallisten taistelijoita muista vielä piiritetyistä Syyrian kaupungeista. Syyrian hallitus ei kuitenkaan ole kommentoinut mahdollista uutta sopimusta, kertoi uutistoimisto AFP..