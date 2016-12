Skotlannin äitiyspakkausidea ei kelpaa kaikille

Kuuluuko äitiyspakkaus kaikille? Kysymys heräsi Skotlannissa, jossa kansallispuolue SNP ilmoitti lokakuussa aloittavansa Suomen kaltaisen äitiyspakkausjärjestelmän. Puolueen johtajan ja Skotlannin ykkösministerin Nicola Sturgeonin mukaan kokeilu aloitetaan testialueilla vuodenvaihteessa ja kesästä 2017 alkaen pakkaus annetaan kaikille Skotlannissa syntyville vauvoilla.

Baby box oli yksi SNP:n vaalilupauksista ennen toukokuun alueparlamenttivaaleja. Aloite on saanut osakseen paitsi kiitosta, myös kritiikkiä.

Brittimedia on muun muassa raportoinut suomalaisasiantuntijoiden varoittaneen, ettei pelkkä äitiyspakkaus toimi ilman sitoutumista esimerkiksi neuvolakäynteihin. i-lehden haastattelema skottiprofessori kutsui kokeilua ”kalliiksi ja hyödyttömäksi stuntiksi”. The Times on kirjoittanut, että symboliarvosta huolimatta konkreettisia todisteita kalliin järjestelmän hyödyistä ei ole.

Järjestöissä riittää uskoa

Baby Basics -järjestöä Sheffieldissä johtava Hannah Peck ymmärtää syytökset korkeasta hinnasta. Kun hallitus leikkaa lähes kaikilta ja kaikkialta, äitiyspakkausten jakamista myös varakkaille voi olla vaikeaa perustella.

Peck itse toivoo, että Skotlanti ottaa järjestelmän kunnolla omakseen. Hänen mielestään Suomen äitiyspakkausten yksi hienous on juuri siinä, että koska kaikki saavat sen, avun vastaanottamiseen ei liity stigmaa tai häpeää.

- Avun tarpeen määritteleminen voi olla vaikeaa. Perhe voi näennäisesti olla varakas, mutta rahat eivät välttämättä mene äidille ja lapselle, hän toteaa.

Manchesterin pohjoispuolella Buryssa Home-Start-perhetukijärjestön paikallisosastoa johtava Kate Brookes on uransa aikana nähnyt lapsiperheiden monet ongelmat. Hän soisi äitiyspakkauksen kaikille.

Brookes huomauttaa, että tukemalla perheitä ennakkoon voidaan välttyä kriiseiltä, joiden hinta niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin on huomattavasti äitiyspakkauksen kuluja korkeampi.

- Jos perheellä ei ole pakkaukselle käyttöä, he voisivat vaikkapa lahjoittaa sen hyväntekeväisyyteen, Brookes ehdottaa.