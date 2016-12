Kuolemantuomiot ja teloitukset rajussa laskussa USA:ssa

Yhdysvalloissa kuolemanrangaistusten ja teloitusten määrä on selvässä laskussa, käy ilmi tuoreesta raportista.

Death Penalty Information Center -järjestön (DPIC) raportin mukaan uusien kuolemantuomioiden määrä on jäämässä tänä vuonna 30:een. Tämä on vähiten neljään vuosikymmeneen, ja myös selvä pudotus viime vuoden 49:stä. Ennätysvuonna 1996 kuolemantuomioita langetettiin 315.

Teloituksia on puolestaan tänä vuonna pantu Yhdysvalloissa toimeen 20, mikä on vähiten neljännesvuosisataan. Vaikka kuolemanrangaistus on yhä 31 osavaltion laissa, vain pieni osa käyttää sitä. Kaikki tämän vuoden teloitukset olivat viidessä osavaltiossa: Georgiassa, Texasissa, Alabamassa, Floridassa ja Missourissa.

Vuonna 1999 teloituksia pantiin toimeen lähes sata.

Kuolemanrangaistuksen kannatus on pudonnut selvästi takavuosista, vaikka mielipidekyselyt antavatkin kannatuksesta jossain määrin erilaisia lukuja, kertoo Washington Post -lehti. Pew-tutkimuskeskuksen tämänvuotisessa kyselyssä kannatus oli pudonnut alle 50 prosentin, kun taas Gallupin mittauksessa se oli 60 prosenttia. Vielä 1990-luvulla neljä viidestä amerikkalaisesta kannatti kuolemanrangaistusta.

- Amerikassa on meneillään iso asennemuutos, mitä kuolemanrangaistukseen tulee. Vaikka erilaisia liikahduksia ja ajoittaisia askeleita taaksepäin voi tulla, pitkän aikavälin suuntaus on selvä, sanoo DPIC:n johtaja Robert Dunham raportissa.