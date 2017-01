Joukkomurhaaja Charles Manson kuoleman porteilla

Amerikkalainen joukkomurhaaja Charles Manson, 82, on viety sairaalaan heikossa kunnossa, kertovat amerikkalaiset tiedotusvälineet. Mansonilla on sisäistä verenvuotoa ja hänet pitäisi leikata, mutta lääkärien mukaan hänen kuntonsa on liian heikko, kertoi TMZ -verkkosivusto.

Manson tuomittiin vuonna 1969 yhdeksään elinkautiseen seitsemän ihmisen murhasta Los Angelesissa. Tapettujen joukossa oli muun muassa ohjaaja Roman Polanskin vaimo Sharon Tate, joka oli kahdeksannella kuulla raskaana. Manson ei itse tappanut ketään, mutta käskytti johtamansa kultin jäsenet veritöihin. Manson on anonut pääsyä ehdonalaiseen vapauteen 12 kertaa, mutta kaikki anomukset on hylätty. Seuraavan kerran hän voisi anoa vapautusta vasta vuonna 2027.