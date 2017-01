"Ehkäpä sitä Malediiveilla olisi mieluummin odotellut" - Istanbulissa satoja lentoja peruttu, Bosporinsalmi suljettiin

Istanbulin kentillä on peruttu satoja lentoja. Lehtikuva/AFP

Turkissa Istanbulissa sankka lumisade on syössyt kaupungin liikennekaaokseen. Satoja lentoja on peruttu, ja rannikkovartiosto on sulkenut maailman vilkkaimpiin laivaväyliin kuuluvan Bosporinsalmen liikenteeltä surkean näkyvyyden vuoksi.