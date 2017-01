Turkin yökerhoiskun pääepäilty saatu kiinni

Turkissa Istanbulissa uudenvuodenyönä tapahtuneen terrori-iskun pääepäilty on otettu kiinni, uutisoi BBC.

Epäilty otettiin mediatietojen mukaan kiinni Istanbulissa Esenyurtin alueella. Poliisi teki alueella maanantaina mittavan etsintäoperaation.

Mediatietojen mukaan epäilty löydettiin Esenyurtissa asunnosta, jossa oli myös epäillyn nelivuotias poika. Lapsi on viranomaisten huomassa.

NTV-uutiskanavan mukaan epäilty olisi otettu kiinni puoliltaöin paikallista aikaa. Kanavan mukaan poliisi olisi paikallistanut epäillyn jo kolme päivää sitten. Joidenkin raporttien mukaan epäilty ei olisi koskaan poistunut metropoli-alueelta. Hän ehti olla karkuteillä yli kaksi viikkoa.

Uutistoimisto Anadolun mukaan operaatiossa olisi otettu kiinni kaikkiaan viisi ihmistä, joista kolme on naisia. Uutistoimiston mukaan ennen operaatiota ainakin 35 ihmistä on otettu kiinni iskuun liittyen. Tiedot kiinniotettujen määrästä ovat vaihdelleet.

Lääkärintarkastuksesta kuulusteltavaksi

Turkkilaisen Hurriyet Daily News -sanomalehden mukaan epäilty vietiin lääkärintarkastukseen ennen kuin poliisi alkoi kuulustella häntä. Lehden lähteen mukaan epäilty saapui Istanbuliin 15. joulukuuta. Turkin Konyaan hänen kerrotaan saapuneen perheensä kanssa vuoden 2016 alussa. Turkkilaismedioiden mukaan epäilty oli vuokrannut asunnon Konyasta. Asunnossa asui myös kaksi lasta ja nainen, jonka uskotaan olevan epäillyn vaimo.

Tiedot epäillyn syntyperästä ovat vaihdelleet. Ampujaksi epäillyn kerrottiin ensin olevan Kirgisiasta ja sen jälkeen hänen raportoitiin olevan Kiinan uiguureja. Tammikuun alussa puolestaan kerrottiin, että Turkin tiedustelupalvelu ja poliisi olisi tunnistanut epäillyn 34-vuotiaaksi Uzbekistanin kansalaiseksi, joka kuuluu Keski-Aasian Isis-soluun. Raporttien mukaan epäily olisi käyttänyt ainakin kahta nimeä.

Liki 40 ihmistä sai surmansa ampumisessa Reina-yökerhossa. Iskussa kuoli turkkilaisten lisäksi muun muassa Ranskan, Israelin ja useiden arabimaiden kansalaisia.

Äärijärjestö Isis on ilmoittanut järjestäneensä yökerhoiskun. Äärijärjestön mukaan isku oli kosto Turkin Isisin vastaisille sotatoimille Syyriassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Isis on ottanut selvästi nimiinsä suuren iskun Turkissa.