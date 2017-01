"Olemmeko tehneet jotain pahaa?" - Italiassa maa järisi jälleen

Ainakin kolmen maanjäristyksen sarja on vavisuttanut Italian keskiosia. Järistysten keskus sijaitsi noin sata kilometriä koilliseen pääkaupunki Roomasta, jossa metroliikenne on keskeytetty. Lisäksi Italian ulkoministeriörakennus sekä joitakin kouluja Roomassa on evakuoitu.

Järistykset tuntuivat Abruzzon, Lazion ja Marchen alueella sekä Roomassa. Euroopan seismologian keskuksen mukaan järistykset olivat voimakkuudeltaan 5,3, 5,7 ja 5,5. Ensimmäinen järistys iski hieman ennen puolta kahtatoista Suomen aikaa, kaksi muuta noin tuntia myöhemmin. Alue toipuu vielä viime syksyn tuhoisista järistyksistä. Elokuussa lähes 300 ihmistä kuoli Amatricen kaupungin lähelle iskeneessä järistyksessä (voimakkuus 6,0). Samaa aluetta runteli lokakuussa myös kaksi järistystä, voimakkuudeltaan 6,5. Tuolloin kuolonuhreilta vältyttiin, mutta tuhannet jäivät kodittomiksi. Ensin kaksi metriä lunta niskaan Nyt järistystä edelsi Amatricessa harvinaisen hurja, toista vuorokautta jatkunut lumimyräkkä. - En tiedä, olemmeko tehneet jotain pahaa jollekin. Tätä olen kysynyt itseltäni eilisestä lähtien. Saimme kaksi metriä lunta niskaamme ja nyt jälleen maanjäristyksiä. Olen sanaton, Amatricen pormestari Sergio Pirozzi huokaili. Järistyksen henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Vaurioita tutkitaan helikopterien avulla, sillä osa vuoristoteistä on tukossa sankan lumentulon takia. Accumolin pormestarin Stefanio Petruccin mukaan lumenraivaustöitä on vaikeuttanut kalustopula sekä kaluston kehno kunto. - Emme voi voittaa sotaa jousilla ja nuolilla, Petrucci parkaisi.