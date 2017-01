Obama kiitti amerikkalaisia Twitterissä: "Olette tehneet minusta paremman ihmisen"

Yhdysvalloissa Barack Obama on kiittänyt kansalaisia viimeisissä Twitter-viesteissään presidenttinä. On ollut kunnia palvella teitä, olette tehneet minusta paremman johtajan ja paremman ihmisen, Obama viestitti.

Obama kehotti amerikkalaisia samalla uskomaan itseensä ja muutoksen mahdollisuuteen.

Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisten yleisö on alkanut kääriytyä sadeviittoihin, sillä Washingtonissa tulee vettä. STT:n Yhdysvaltain-avustaja Maria Annala istuu Capitol-kukkulalla muutaman kymmenen metrin päässä paikasta, jossa Donald Trump vannoo virkavalansa.

- Moni tässä ympärilläni värjöttelee kylmästä.

Seisomakatsomot ovat alkaneet täyttyä ja ihmiset ovat pakkautuneet tiiviisti lähelle toisiaan. Sen sijaan istumapuolella on yhä hyvin tilaa, Annala kertoo.

Virkaanastujaislavalla on meneillään vielä viimeiset valmistelut. Odottelevaa yleisöä on viihdytetty videotauluilla pyörivillä pätkillä, joissa on esitelty muun muassa virkaanastujaisseremonioiden historiaa.

Varsinainen ohjelma alkaa kello 18 jälkeen Suomen aikaa. Sitä ennen on lämmittelyesityksiä.

- Tuossa lähelläni juuri joku sanoi, että pari tuntia pitää kuunnella ei niin kiinnostavien ihmisten esityksiä.

Annala ei nähnyt matkallaan mielenosoittajia, jotka olivat etukäteen kertoneet yrittävänsä estää ihmisiä pääsemästä juhlapaikalle.

Trumpista tulee Yhdysvaltain 45. presidentti ja hänen virkakautensa kestää neljä vuotta. Trumpilla on mahdollisuus asettua ehdolle toiselle kaudelle.