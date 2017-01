Yhdysvalloissa Los Angelesissa yli puoli miljoonaa ihmistä on ottanut osaa marsseille uuden presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisten jälkeen, kertoo poliisi.

Los Angelesin poliisin tiedottajan mukaan poliisi tekee edelleen tarkempaa arviota osallistujien määrästä, mutta marssijoita on tiedottajan mukaan ehdottomasti enemmän kuin maahanmuuton puolesta pidetyllä marssilla vuonna 2006. Kyseiselle marssille osallistui 500 000 ihmistä.

Myös New Yorkissa on järjestäjien mukaan osallistunut noin puoli miljoonaa ihmistä. Marsseja on järjestetty ympäri maailmaa Trumpin virkaanastujaisten jälkeen.