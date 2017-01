Hamon ja Valls toiselle kierrokselle Ranskan sosialistien presidenttikilvassa

Entinen asuntoministeri Benoit Hamon ja ex-pääministeri Manuel Valls näyttivät selviävän toiselle kierrokselle Ranskan sosialistien vaalissa puolueen presidenttiehdokkaasta, kun noin kolmannes äänistä oli laskettu myöhään sunnuntaina.

Osittaisissa tuloksissa Hamon on saanut runsaan 35 prosentin kannatuksen. Vallsille ääniä on kertynyt hieman yli 31,5 prosenttia. Vaalin toinen kierros on tammikuun lopussa.

Sosialistit olivat laiskasti liikkeellä, sillä uurnilla kävi 1,7–1,9 miljoonaa äänestäjää, mikä on noin puolet vähemmän kuin keskusta-oikeistolaisen tasavaltalaiset-puolueen esivaalissa viime vuoden lopussa.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros on 23. huhtikuuta. Kyselyiden perusteella sosialistien ehdokas saattaa pudota kilvasta jo tuolloin.