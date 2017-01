"Raiskauksen reaaliaikainen lataaminen nettiin ei ehkä ole mikään rikos"

Kolmikko kuvasi tapahtuman ja latasi sen reaaliajassa Facebookiin. Videon tavoittamassa suljetussa Facebook-ryhmässä on 60 000 jäsentä. Ainakin 200 ihmistä näkikin raiskauksen reaaliajassa. Upsala Nya Tidningin mukaan miehet kuvasivat vielä silloinkin, kun poliisi tuli sisälle asuntoon ja puhutti uhria, joka toimitettiin sairaalaan.

Sunnuntaina miehet vangittiin. Miehistä yksi on 25-vuotias ja kaksi 20-vuotiaita.

Tapahtuman jälkiselvittelyissä on noussut esiin Ruotsin rikoslain hämmästyttävä vanhanaikaisuus. Upsalan yliopiston siviilioikeuden professori Mårten Schultz arvelee, ettei raiskauksen reaaliaikainen kuvaaminen ja välittäminen suorana internettiin ole minkään rikoslain pykälän mukaan rikollista.

- On laillista kuvata jopa pahasti alakynnessä olevaa ihmistä, ellei uhri satu olemaan lapsi. Jos kameraa käytetään eräänlaisena aseena ja se vaikka painetaan kiinni kuvattavan kasvoihin, voi kyseessä olla häirintä. Jos jotain kuvataan salaa, on kyse salakatselusta, mutta tässä tapauksessa kuvaaminen ei ollut missään mielessä salaista, Schultz listaa.

Entä jos videon netissä nähneet ihmiset levittävät videota edelleen?

- Meillä on henkilötietolaki, mutta se on heikko laki. Vuodelta 1998 on laki sähköisistä ilmoitustauluista: sivujen hallinnoijan on poistettava sivuiltaan rikollinen materiaali. Mutta ketään ei ole sen lain mukaan tuomittu, ja lakina se on paperitiikeri.

- Rikoslaissa on ollut tällaisen teon mentävä aukko. Olemme tienneet ongelman jo 20 vuoden ajan, Schultz summaa.

Lähde: Upsala Nya Tidning