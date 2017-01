Gabriel ei haasta Merkeliä Saksan syksyn vaaleissa

Saksan sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Sigmar Gabriel ilmoitti tiistaina yllättäen jättävänsä tehtävänsä eikä siis haasta liittokansleri Angela Merkeliä syyskuun liittopäivävaaleissa. Gabriel ilmoitti Die Zeit -lehden haastattelussa suosittelevansa, että entinen EU-parlamentin puhemies Martin Schulz valittaisiin hänen seuraajakseen puoluejohtajaksi ja liittokansleriehdokkaaksi.

Varaliittokansleri ja talousministeri Gabriel ilmoitti lehdelle siirtyvänsä hallituksessa ulkoministeriksi. Nykyisen ulkoministeri Frank-Walter Steinmeierin on määrä tulla helmikuussa valituksi liittopresidentiksi.

Die Zeitin mukaan Gabrielin päätöksen kannalta viimeinen niitti oli puolueen kannattajien keskuudessa tehty kysely, jonka mukaan sosiaalidemokraattien äänestäjät uskovat, että Schulzilla on paremmat mahdollisuudet johtaa puolue voittoon syksyn vaaleissa.

- Jos asettuisin ehdolle, epäonnistuisin, ja SPD epäonnistuisi minun kanssani, Gabriel sanoi Stern-lehden haastattelussa.

Gabrielin mukaan hänen päätöksellään oli poliittisten perusteiden lisäksi myös henkilökohtaisia syitä. Perheeseen odotetaan maaliskuussa uutta vauvaa.

EU-parlamentin puhemiehenä pitkään toiminut Schulz jätti viime vuoden lopulla parlamentin palatakseen Saksan politiikkaan.

Merkelin CDU johtaa mielipidemittauksia

Merkelin johtamat kristillisdemokraatit ovat edelleen tukevassa johdossa mielipidemittauksissa. CDU:n kannatus on noin 37 prosenttia, kun taas SPD:lle on luvassa noin 20 prosenttia äänistä. Maahanmuuttovastainen ja populistinen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) on keräämässä noin 15 prosenttia äänistä.

Merkelin mahdollisuudet jatkaa liittokanslerina vielä neljännen kauden näyttävät vahvistuneen, kun äänestäjät pakolaiskriisistä huolimatta kaipaavat vakautta ja jatkuvuutta tilanteessa, jossa EU:ta heiluttelee Britannian EU-ero ja maailmanpolitiikkaa Donald Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi.