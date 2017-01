Tyyni pakkasilma pahensi saasteongelmia eri puolella Eurooppaa

Kylmä ja tuuleton pakkassää pahensi ilmansaasteongelmaa eri puolilla Eurooppaa tiistaina. Britanniassa, Ranskassa ja Brysselissä viranomaiset varoittivat, että hengitysongelmista kärsivien tulee välttää ylimääräisiä ponnisteluja.

Pariisissa puolet yksityisautoista on määrätty pysymään poissa liikenteestä ja julkisen liikenteen lippuhintoja on laskettu. Lontoossa kylmä saastesumu on pakottanut perumaan osan Heathrow'n lentokentän lennoista.

Ilmansaasteet aiheuttivat ongelmia myös monissa Keski-Euroopan maissa. Unkarissa viranomaiset varoittivat huonosta ilmanlaadusta 20 kaupungissa. Budapestissa kiellettiin ajaminen autoilla, joissa ei ole katalysaattoria. Puolassa kaavaillaan kieltoa huonolaatuisen hiilen käytölle.