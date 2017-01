Kolmea miestä esitetään vangittaviksi Ruotsin Uppsalassa tapahtuneeksi epäillystä törkeästä raiskauksesta. Tapaus on järkyttänyt Ruotsia, koska tapahtuma lähetettiin suorana Facebookissa. Video näkyi sunnuntaina suljetussa ryhmässä, jossa on tuhansia jäseniä.

Ruotsin poliisi ei ole vielä saanut videota käsiinsä ja pitää mahdollisena, ettei se ole tallentunut.

Facebook on ilmoittanut, että sen on saatava amerikkalaisen tuomioistuimen päätös, jotta se voisi luovuttaa mahdollisen nauhan. Ruotsi valmistelee lainsäädäntöä, jolla kielletään seksifilmien tai -kuvien luvaton levittäminen netissä. Tarkoitus on estää ns kostopornon levittäminen.

Epäillyt miehet ovat 18-26 -vuotiaita.