Brasiliassa vankien joukkopako

Brasilian vankiloiden väkivaltaisuudet ja joukkopaot eivät ota loppuakseen. Maan eteläosassa poliisi etsii 52:ta vankia, jotka pakenivat Sao Paulon koillispuolella sijaitsevasta vankilasta tiistaina.

Vangit pääsivät pakoon Baurun kaupungissa olevasta vankilasta. He olivat sytyttäneet sitä ennen tuleen vankilan yhden osaston, kertoivat vankilaviranomaiset.

Kapina puhkesi sen jälkeen, kun vartija oli takavarikoinut yhdeltä vangilta matkapuhelimen.

Pakosalle pääsi noin 150 vankia, joista sotilaspoliisit ovat saaneet kiinni satakunta.

Brasilian vangit ovat protestoineet toistuvasti vankiloiden kehnoja oloja. Lisäksi lyhyen ajan kuluessa yli 130 vankia on kuollut vankiloissa verisissä yhteenotoissa, joita on pidetty huumejengien välienselvittelyinä. Uhreista monet on mestattu.