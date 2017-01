Trump haluaa ottaa vesikidutuksen takaisin käyttöön

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa palauttaa vesikidutuksen takaisin kuulustelumenetelmäksi, mikäli puolustusministeri James Mattis ja tuleva keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Mike Pompeo hyväksyvät asian.

Trump sanoi kidutuksen olevan tarpeen, koska "tässä ei pelata samalla pakalla".

- He leikkaavat päät irti meidän ihmisiltämme ja muiltakin. Kun he mestaavat ihmisiä, koska he sattuvat olemaan Lähi-idän kristittyjä, kun Isis tekee asioita, joista ei ole kuultukaan sitten keskiajan, paheksuisinko vesikidutusta? Tulta vastaan on taisteltava tulella, Trump sanoi ABC -kanavan haastattelussa.

Trump sanoi myös keskustelleensa tiedustelupalvelun kanssa kidutuksesta.

- Ei ole edes vuorokautta siitä, kun olen puhunut tiedustelujohdon kanssa. Kysyin heiltä: Toimiiko se? Toimiiko kidutus? Ja vastaus oli: Kyllä, ehdottomasti, Trump jatkoi.