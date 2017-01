Britannian parlamentti aloitti brexit-käsittelyn

Britannian parlamentissa aloitettiin tänään käsittelemään lakiesitystä, jonka perusajatusta enemmistö kansanedustajista vastustaa mutta aikoo silti äänestää esityksen puolesta.

Kyseessä on hallituksen niukka, vain 143 sanan pituinen esitys, jonka mukaan Britannian aloittaa neuvottelut EU:sta eroamiseksi. Hallitus ei tuonut esitystä parlamenttiin vapaaehtoisesti vaan vasta korkeimman oikeuden päätöksen velvoittamana.

EU:ssa pysymistä kannattaneet kansanedustajat eivät kuitenkaan tohdi kyseenalaistaa viime kesän kansanäänestyksen tulosta. Pääministeri Theresa Mayn mukaan kyse on siitä, kunnioittavatko parlamentaarikot kansan tahtoa.

– Tässä on yksinkertaisesti kyse jo tehdyn päätöksen toimeenpanosta, kuvaili ministeri David Davis lakiesitystä.

Esityksen läpimeno alahuoneessa on varmaa. Esimerkiksi opposition työväenpuoluetta johtava Jeremy Corbyn on luvannut tukea sitä. Yksittäisten kansanedustajien taholta on kuitenkin odotettavissa myös protestiääniä ja muutosehdotuksia.

Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa puolestaan ollaan pahoillaan siitä, että niiden alueparlamentit eivät pääse vaikuttamaan prosessiin.

