USA saattaa olla höllentämässä turvallisuuspalvelu FSB:hen kohdistuvia pakotteita

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö saattaa olla höllentämässä pakotteita, jotka kohdistuvat Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:hen, kertoo uutiskanava . Ministeriön julkaisemassa todetaan, että amerikkalaisyritykset voivat taas käydä kauppaa FSB:n kanssa.

Yhdysvaltojen edellinen presidentti Barack Obama määräsi pakotteet viime vuoden lopulla. Pakotteita kohdistui FSB:n lisäksi sotilastiedustelupalvelu GRU:hun.

Obama kertoi tuolloin, että pakotteet ovat seurausta yrityksistä vahingoittaa Yhdysvaltain etuja. Vaaleihin liittyvän hakkeroinnin ohella venäläiset turvallisuusviranomaiset ja poliisit häiritsivät amerikkalaisia diplomaatteja Moskovassa.

Presidentti Donald Trumpin tiedottaja Sean Spicer Valkoisen talon päivittäisessä tiedotustilaisuudessa, että Yhdysvallat olisi höllentämässä pakotteita. Spicer , että kyse on väärinkäsityksestä.

– Me emme höllennä pakotteita. Käsittääkseni on kyse siitä, että pakotteita tarkastellaan säännöllisesti sen jälkeen, kun ne on määrätty, Spicer sanoi.

Spicerin mukaan on normaalia, että tiettyjä tuotteita ja palveluita poistetaan jälkikäteen pakotteiden piiristä.