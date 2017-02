HS: Fukushimasta löydetty säteilyä, jota robottikaan ei kestä

Japanin Fukushimassa tuhoutuneen ydinvoimalan kakkosreaktorin sisältä on mitattu voimakkaampi säteily kuin kertaakaan vuoden 2011 onnettomuuden jälkeen, kertoo Helsingin Sanomat. Säteily on lehden mukaan niin voimakasta, että reaktoria tutkivien robottien laskennallinen elinikä lyhenee pariin tuntiin. voimakas säteily on keskittynyt yhteen kohtaan.



Tutkimuksissa Fukushiman kakkosreaktorin rakennuksen pohjasta monttu, jonka on ilmeisesti saanut aikaan sulanut uraaniydin. Montun läpimitta on noin kaksi metriä.



Kakkosreaktorissa säteilyn annosnopeuden arvioidaan olevan peräti 530 sievertiä tunnissa, kertoi voimalaa pyörittänyt energiayhtiö Tepco torstaina uutistoimisto AFP:n mukaan. Annosnopeus on moninkertainen verrattuna ennätykseen, 73 sievertiä tunnissa, joka mitattiin samassa rakennuksessa vuonna 2012.



Jo kuuden sievertin säteilyannos alle vuorokaudessa saatuna voi Suomen säteilyturvakeskuksen mukaan aiheuttaa säteilysairauden ja voi tappaa. Kun annosnopeus on 530 sievertiä tunnissa, tappavan säteilyannoksen ehtisi saada alle minuutissa.

Linkki Helsingin Sanomien uutiseen: http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005073049.html