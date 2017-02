Maastopalojen pelätään leviävän helteen kärventämässä Australiassa

Australiassa kuiva ja kuuma sää on luonut katastrofaaliset olosuhteet maastopalojen leviämiselle, varoittavat viranomaiset. Maan kaakkoiskulmassa sijaitsevassa Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa roihusi sunnuntaina yli 80 maastopaloa, joista noin 30:tä ei ollut saatu hallintaan.

Maastopalot ovat tavallisia Australian kuumassa kesässä, mutta pelastustyöntekijöitä edustava Shane Fitzsimmons kuvailee vallitsevia olosuhteita tavattomiksi.

– Tämä ei ole tavallinen kesäpäivä. Tämä ei ole tavallinen palosää. Tämä on pahinta mahdollista näissä olosuhteissa, Fitzsimmons sanoi.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa useita koteja on tuhoutunut tulipaloissa ja ainakin yksi ihminen on saanut palovammoja. Tulta vastaan on kamppaillut ainakin noin 2 500 pelastustyöntekijää.