Malesia pidätti pohjoiskorealaisen miehen liittyen Kim Jong-namin murhaan

Malesian poliisi on pidättänyt pohjoiskorealaisen miehen liittyen Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin velipuolen salamurhaan, kertoo poliisi. Mies pidätettiin myöhään perjantaina paikallista aikaa. Kim Jong-namin murhaan liittyen on nyt pidätetty neljä ihmistä.

Perjantaina pidätetyltä mieheltä löytyneiden papereiden mukaan hän on 46-vuotias Pohjois-Korean kansalainen. Poliisin mukaan miehellä oli ulkomaalaisille työntekijöille myönnetyt malesialaiset paperit.

Kyseessä on ensimmäinen pohjoiskorealainen, joka pidätettiin murhaan liittyen. Aiemmin poliisi on pidättänyt 25-vuotiaan indonesialaisen naisen ja tämän malesialaisen poikaystävän sekä 28-vuotiaan naisen, jolla on Vietnamin passi.

Pohjois-Korean valtiollinen media on tähän mennessä pysynyt hiljaa Kuala Lumpurin lentokentällä tapahtuneesta Kim Jong-namin murhasta. Kim Jong-nam oli maanantaina menossa Macaoon lähtevälle lennolle, kun kaksi naista kävi hänen kimppuunsa ja suihkutti hänen kasvoilleen nestettä. Kim kuoli matkalla sairaalaan.

Etelä-Korean mukaan murhan tekivät Pohjois-Korean agentit.

Indonesian poliisin mukaan salamurhasta epäiltynä pidätetty indonesialainen nainen oli luullut osallistuvansa piilokameraohjelmaan. Indonesian varapresidentti Jusuf Kalla sanoi myöhään perjantaina, että nainen näyttäisi joutuneen vedätyksen tai petoksen uhriksi.

Pohjois-Korea kieltää ruumiinavauksen tulokset

Ennen tietoa neljännestä pidätetystä Pohjois-Korea syytti Malesiaa salaliitosta "vihollisvoimien" kanssa liittyen salamurhan tutkintaan. Asiaa kommentoi toimittajille Pohjois-Korean Malesian suurlähettiläs Kang Chol Kuala Lumpurissa ruumishuoneen ulkopuolella perjantaina. Kommentit ovat Pohjois-Korean ensimmäiset koskien Kim Jong-namin kuolemaa.

Cholin mukaan Malesia teki ruumiinavauksen ilman Pohjois-Korean lupaa. Pohjois-Korea aikoo Cholin mukaan kieltää ruumiinavauksen tuloksen, joka on tehty ilman Pohjois-Korean edustajan läsnäoloa.

Chol oli aiemmin vaatinut Malesian poliisia luovuttamaan oletetun Kim Jon-namin ruumiin viipymättä. Suurlähettilään pyyntöön ei kuitenkaan suostuttu.

– He ovat salaliitossa vihollisvoimien kanssa meitä vastaan, Chol sanoi toimittajille.

Malesia kertoi aiemmin, ettei luovuta Kim Jong-namin ruumista ennen kuin tämän perhe on lähettänyt dna-näytteen.